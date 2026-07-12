ÇEKİM STRESİNİ ÇEŞME'DE ATTILAR

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; dizi setlerinin yoğun temposundan uzaklaşan Özge Yağız ve Kübra Balcan, Alaçatı'da deniz keyfi yaptı. İki yakın arkadaş, güneşlenerek dinlenirken bir yandan da sohbet etti.