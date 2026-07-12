Oyuncular Özge Yağız ve Kübra Balcan, yoğun dizi temposuna kısa bir mola verdi. Çekimleri Urla'da devam eden projelerinden fırsat bulan iki oyuncu, Çeşme'de bir beach'te görüntülendi.
ÇEKİM STRESİNİ ÇEŞME'DE ATTILAR
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; dizi setlerinin yoğun temposundan uzaklaşan Özge Yağız ve Kübra Balcan, Alaçatı'da deniz keyfi yaptı. İki yakın arkadaş, güneşlenerek dinlenirken bir yandan da sohbet etti.
DENİZE GİRİP SERİNLEDİLER
Sıcak havanın tadını çıkaran oyuncular, bir süre sonra denize girerek serinledi. Fit görüntüleriyle dikkat çeken Yağız ve Balcan, yüzdükten sonra localarına geçti.
YOĞUN TEMPOYA KISA MOLA
Çalışmalarına devam eden iki oyuncunun, boş vakitlerini Çeşme'de değerlendirerek enerji topladığı görüldü.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.