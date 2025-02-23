Araştırmacılar, yoğurdun genel olarak kolorektal kanser riskini azaltmada doğrudan bir etkisi olmadığını belirledi. Ancak kanser vakaları alt tiplere ayrıldığında, yoğurdun belirli türlerde önemli bir koruyucu etkiye sahip olduğu görüldü.

Özellikle, haftada iki veya daha fazla porsiyon yoğurt tüketen bireylerin, Bifidobacterium-pozitif tümör geliştirme riskinin yüzde 20 daha düşük olduğu tespit edildi. Bu etkinin, bağırsak sisteminin üst kısmında yer alan proksimal tümörlerde daha belirgin olduğu saptandı.

Bifidobacterium, insan bağırsaklarında yaygın olarak bulunan ve yoğurtta doğal olarak bulunan bir bakteri türü. Kolorektal kanser vakalarının yaklaşık %30’unda bu bakterinin tümör dokusunda bulunduğu, hatta agresif kanser türleriyle bağlantılı olduğu biliniyor. Ancak ilginç bir şekilde, araştırmacılar, yoğurt tüketiminin bu bakterinin bağırsak duvarından dışarı sızmasını azaltabileceğini öne sürüyor.

Bifidobacterium’un antioksidan, anti-enflamatuar ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri olduğu düşünülüyor. Bu da, bağırsak bariyerinin bütünlüğünü koruyarak kolon kanseri riskini azaltabileceğini gösteriyor. Ancak bu bulguların kesinleşmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

Araştırma, 87 bin kadın ve yaklaşık 45 bin erkeğin sağlık verilerini ve yaşam tarzlarını kapsayan 30 yılı aşkın bir takip sürecine dayanıyor. Bu geniş veri seti, yoğurt tüketiminin bağırsak sağlığı ve kanser riski üzerindeki uzun vadeli etkilerini daha iyi anlamayı sağlıyor.

Epidemiyolog Andrew Chan, çalışmanın “diyet, bağırsak mikrobiyomu ve kolon kanseri arasındaki bağlantıyı güçlendiren kanıtlar sunduğunu” belirtiyor. Stanford Üniversitesi tarafından 2021’de yapılan bir araştırma da, fermente gıdaların bağırsak mikrobiyomu ve bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerini doğrulamıştı.