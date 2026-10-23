Evde kendi yoğurdunu yapanların en çok karşılaştığı sorunlardan biri, tutturulan yoğurdun kısa sürede sulanması veya dolapta birkaç gün içinde ekşimesidir. Tam kıvamında, kalıp gibi kesilen ve günlerce tazeliğini koruyan bir yoğurt elde etmek ise aslında sanıldığı kadar zor değil. Mutfak ustalarının yıllardır uyguladığı ve sır gibi sakladığı o yöntem, geleneksel yoğurt mayalama alışkanlıklarını kökten değiştiriyor.

YOĞURT HAFTALARCA HİÇ SULANMIYOR

Ev yapımı yoğurdun haftalarca sulanmasını önlemenin ve kıvamını taş gibi yapmanın gizli anahtarı, mayalama aşamasında süte eklenecek 1 kaşık nişasta veya 1 kaşık mısır unu. Mayalama sütü ılındığında, maya karışımının içerisine ilave edilen bir tatlı kaşığı nişasta, sütün içerisindeki serbest suyu hapsederek fermantasyon sürecinde yoğurdun cıvıklaşmasını tamamen engelliyor.

YOĞURDUN EKŞİMESİNİ ÖNLÜYOR

Yoğurdun sulanmasından ziyade hızlıca ekşimesinden şikâyet edenler içinse mucizevi çözüm kaya tuzu. Mayayı süte eklemeden hemen önce maya karışımına katılacak çay kaşığının ucuyla (veya 1 tatlı kaşığı kadar) kaya tuzu, yararlı bakterilerin aşırı hızlı çoğalmasını kontrol altına alıyor. Böylece yoğurt buzdolabında haftalarca kalsa dahi ilk günkü tatlılığını ve tazeliğini korumayı başarıyor.

SÜTÜN SICAKLIĞI VE SÜZME PÜF NOKTASI

İdeal kıvamı yakalamak için dikkat edilmesi gereken bir diğer kritik nokta ise sütün sıcaklığı. Süt parmağı yakmayacak ancak ısısını hissettirecek dereceye (yaklaşık 45 derece) geldiğinde maya ilave edilmeli. Mayalama tamamlandıktan sonra tencerenin kapağını kapatmadan önce üzerine temiz bir tülbent veya havlu kâğıt sermek, buharlaşan suyun tekrar yoğurdun üzerine damlamasını önleyerek sulanma riskini sıfıra indiriyor. Mayalanan yoğurdu buzdolabında en az 1 gece hiç kaşık vurmadan bekletmek ise taş gibi bir kıvamın son dokunuşunu sağlıyor.