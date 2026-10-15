Evde yoğurt yaparken en sık karşılaşılan sorunların başında, mayalanan yoğurdun sulanması veya kıvamının cıvık kalması geliyor. Geleneksel yöntemlerle ne kadar dikkat edilirse edilsin, bazen sütün yapısı veya sıcaklık ayarı yüzünden arzulanan o "taş gibi" kıvam bir türlü yakalanamıyor. Mutfakta nesilden nesile aktarılan pratik bir yöntem ise bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. Mayalama aşamasında süte eklenen 3 adet doğal malzeme, yoğurdun suyunu çekerek tam tutmasını sağlarken lezzetini de katbekat artırıyor.

SÜZME YOĞURT KIVAMINDA OLUYOR

Yoğurdun sulanmasını önlemek ve kaşık batırıldığında dağılmayan bir doku elde etmek için mayalanma sıcaklığında tencereye atılan malzemeler, sütteki fazla nemi hapsediyor. Mayalama fermantasyonu sırasında açığa çıkan serbest suyu emen bu doğal destek, yoğurdun süzme yoğurt kıvamında yoğunlaşmasına yardımcı oluyor.

YOĞURDU TAŞ GİBİ MAYALAMA YÖNTEMİ

Usta ev hanımlarının ve aşçıların sıkça başvurduğu bu yöntemde, mayalama aşamasında sütün ortasına bırakılan 3 adet kesme şeker, birkaç adet nohut veya birkaç damla limon suyu gibi malzemeler fermantasyon dengesini baştan sona değiştiriyor. Özellikle nohut içerisindeki doğal maya bakterileri fermantasyonu hızlandırırken, fazla suyun dibe çökmesini engelleyerek homojen ve sıkı bir yapı oluşturuyor.

SULANMAYAN VE EKŞİMEYEN YOĞURT İÇİN ALTIN KURALLAR

Doğal maya takviyesinin yanı sıra sütün kaynama süresi ve mayalama sıcaklığı da kıvam üzerinde doğrudan rol oynuyor. Sütün üzerindeki buharlaşmayı artırarak su oranını düşürmek ve mayalama sonrasında tencerenin kapağını bir süre aralık bırakmak, yoğurdun sulanmasını önleyen başlıca adımlar arasında yer alıyor.

Fermantasyon tamamlandıktan sonra yoğurdu hemen tüketmek yerine buzdolabında en az 24 saat dinlendirmek, "taş gibi" kıvamın tam anlamıyla oturmasını ve uzun süre tazeliğini korumasını sağlıyor.