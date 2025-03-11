Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda denetimlere devam ediyor. Son yapılan denetimlerde satış yapan ilgili işletmelere idari yaptırım uygulandı.
Son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünleri tespit edilerek bin 500 adet ürüne el konuldu.
Denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Halk sağlığını tehdit eden her durumun 7/24 takipçisi olacağız. Tarsus Belediyesi olarak ekiplerimiz denetimlerimizi titizlikle sürdürüyor, gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.