The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan araştırmaya 65 sağlıklı yetişkin katıldı. Katılımcıların bir bölümü altı hafta boyunca her gün 250 mililitre kefir tüketirken araştırmacılar bu süreçte sindirim sistemi ve çeşitli sağlık göstergelerindeki değişimleri takip etti.

KEFİR BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Kefir, fermantasyon sırasında oluşan yararlı bakteri ve mayalar bakımından zengin bir içecek. Bu mikroorganizmaların bağırsak florasının dengelenmesine ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Kefir, süt ve yoğurdun karşılaştırıldığı başka bir araştırma da bu etkileri destekleyen sonuçlar ortaya koydu. İki hafta boyunca bu üç üründen birini tüketen kişiler arasında kefir tüketenlerde bazı yararlı bağırsak bakterilerinin arttığı görüldü.

6 HAFTANIN SONUNDA SONUÇLAR ORTAYA ÇIKTI

65 kişinin katıldığı araştırmanın sonunda kefir tüketenlerin mide ve bağırsak şikayetlerinde belirgin azalma kaydedildi. Ayrıca toplam kolesterol, ürik asit ve kreatinin değerlerinde de düşüş görüldü.

Araştırmacılar elde edilen sonuçların, düzenli kefir tüketiminin özellikle sindirim sistemi üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.