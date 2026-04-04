Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü Freiburg deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 46'da Manzambi ve 71'de Höler'in golleriyle 2-0 öne geçti.

81'DE RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Ancak Bayern Münih için maç bitmedi, 81'de Tom Bischof sahneye çıkıp farkı 1'e düşürdü: 2-1. 20 yaşındaki oyuncu, 90+2'de bir kez daha kendisini göstererek skoru eşitledi: 2-2.

Bavyera devinin gelecek yıldızlarından olan gösterilen 18 yaşındaki Lenart Karl ise 90+9'da 'Ben de buradayım' diyerek takımının galibiyet golünü kaydetti. Bu gol ayrıca Bayern'in bu sezonki 100'üncü golü olarak kayıtlara geçti.