Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanan Kasımpaşa-Kayserispor mücadelesinde futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Kasımpaşa kalecisi Andreas Gianniotis, kendi ceza sahasından yaptığı vuruşla rakip fileleri havalandırarak maçın skoruna doğrudan etki etti.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında, savunma oyuncusu Becao'dan aldığı pasla kendi ceza sahası önünde topla buluşan Yunan kaleci Gianniotis, topu ileriye doğru uzun bir vuruşla gönderdi. Rüzgarın da etkisiyle hız kazanan ve Kayserispor ceza sahası önünde seken top, kalesinden önde yakalanan Bilal Bayazit'in üzerinden aşarak ağlarla buluştu. Bu golle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, sahadaki oyuncuların ve tribünlerin büyük şaşkınlık yaşadığı tarihi bir ana imza attı.

MAÇIN SON BÖLÜMÜNDE VAR MÜDAHALESİ VE KIRMIZI KART

Mücadelenin son bölümlerinde tansiyonun yükseldiği görüldü. Maçın 89. dakikasında Kasımpaşa forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Cafu, rakibi Onugkha'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Mehmet Türkmen tarafından önce sarı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu kenarda yeniden izleyen Türkmen, kararını değiştirerek sarı kartı iptal etti ve Cafu’yu doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

KASIMPAŞA SAHADAN GALİBİYETLE AYRILDI

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa, kalecisi Gianniotis’in damga vurduğu maçta Kayserispor’u 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kaleden kaleye atılan bu nadir gol, maçın bitiş düdüğüyle birlikte sosyal medya platformlarında en çok konuşulan ve paylaşılan görüntüler arasına girdi.