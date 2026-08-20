TRANSFER döneminin şampiyonu Trabzonspor… Şu ana kadar kadrosuna 13 takviye yapan bordo-mavililer özellikle Mohamed Salah gibi bir dünya yıldızını alıp Avrupa’nın gündemine oturmuştu. Santrfor pozisyonunu da güçlendirip kadrosunu tamamlama hedefinde olan Fırtına bir süredir Al Hilal forması giyen Darwin Nunez’in peşindeydi. Ancak Suudi Arabistan kulübü, Uruguaylı santrforun kiralama sözleşmesine zorunlu satın alma opsiyonu eklemek isteyince görüşmeler tıkandı.

17 MİLYON EURO’LUK MAAŞ TEKLİF EDİLDİ

URUGUAYLI forvet de Al Diriyah’a gitti. Trabzonspor bu gelişme üzerine hedef büyüttü. Yine Al Hilal’de oynayan Karim Benzema ile temas kuruldu. Oyuncunun mali şartları soruldu, 17 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif edildi. Suudi Arabistan’da yıllık 25-30 milyon Euro kazanan 38 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız yıldızın vereceği karar bekleniyor. Aston Villa’dan Ollie Watkins’i renklerine bağlamaya hazırlanan Al Hilal, Benzema’nın bedelsiz ayrılığına izin verecek.