Fenerbahçe, Eyüpspor'u ağırladığı maçta Vedat Muriqi rakip kaleye gol oldu yağdı... Kosovalı golcü, 7, 21, 47 ve 55. dakikalarda ağları havalandırarak hem hat-trick yaptı hem de kariyerinde ilk kez resmi bir karşılaşmada 4 gol attı.

KARİYERİNDE İLK RESMİ 4 GOLLÜ MAÇ

Muriqi, daha önce sadece 1 Haziran 2021'de Kosova Milli Takımı formasıyla San Marino'ya karşı oynanan hazırlık maçında 4 gol kaydetmişti. Eyüpspor karşılaşması, Kosovalı santrforun kariyerinde ilk kez resmi bir maçta 4 gol attığı karşılaşma oldu.

RESMİ MAÇLARDA SON HAT-TRICK'İ

Vedat Muriqi, resmi maçlardaki son hat-trick'ini 17 Ocak 2026'da Mallorca formasıyla La Liga'da Athletic Bilbao'ya karşı atmıştı. Fenerbahçe'de ise Eyüpspor'a karşı ilk kez bir maçta üçten fazla gol kaydetti.

Fenerbahçe formasıyla ligde bir maçta 4 gol atan son isimCengiz Ünder'di. (2024, İstanbulspor'a karşı)