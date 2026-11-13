İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2027 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın üniversitelerde eğitim süresinin kısaltılmasına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda konuşan Gökçen, üç yıllık üniversite önerisini doğurganlığı artırma yaklaşımıyla ilişkilendirerek şunları söyledi:

“Doğurganlığı artırmak için üniversiteleri 3 yıla indirecekmişiz. Nasıl bir modadır ki bu, ne yapsanız arkasında bir doğurganlık meselesi var. Genç kadınlar üniversiteden erken ayrılırsa çok çocuk doğurabilirlermiş. Bu mantığın arkasında da bu var. Yani kusura bakmayın ama genç kadınlar sizin gözünüze damızlık hayvan gibi mi görünüyor?”

Özvar’ın Avrupa sistemini örnek göstermesini de eleştiren Gökçen, “Kendisi Avrupa sistemini örnek gösteriyor. Sanki diğer her konuda Avrupa’daki sistemi esas alıyormuşuz gibi” dedi.

YURT YETERSİZLİĞİ VE KADRO GÜVENCESİZLİĞİ

Gökçen, artan yaşam maliyetleri nedeniyle öğrencilerin üniversite tercihlerini geçim ve iş bulma kaygılarına göre şekillendirmek zorunda kaldığını söyledi. Yurt imkânlarının yetersizliğine, yurtlarda yaşanan taciz, şiddet ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti.

Araştırma görevlilerinin çalışma koşullarına da değinen Gökçen; iş tanımlarının belirsizliği, akademik emeklerinin farklı alanlarda kullanılması ve kadro güvencesinden yoksun olmaları nedeniyle geleceklerinin akademik yöneticilerin kararlarına bağlı kaldığını belirtti.

“Akademik özgürlükler yerlerde, sansür, otosansür, keyfi kadro paylaşımları, adrese teslim kadro ilanları, idari soruşturma ve baskılar, iktidarla aynı düşünmeyen hiçbir akademisyene nefes aldırmamak üzere kurulu bir sistem var” diyen Gökçen, benzer sorunların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda da görüldüğünü savundu.

Barış akademisyenlerinin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen görevlerine iade edilmediğini söyleyen Gökçen, KHK’lı öğretmenlere pazarlarda rastladığını ve bu kişilerin oralarda çalışmak zorunda kaldığını ifade etti.

“İNSANLAR ÇOCUKLARINA NEREDEYSE ÇELİK YELEK GİYDİRECEK HALDELER”

Gökçen, dijital zorbalıkla etkili mücadele edilmemesini, şiddeti önlemeye yönelik politikalardan geri adım atılmasını ve çocuklara güvenli bir gelecek sunulamamasını okullardaki saldırılarla bağlantılı sorunlar arasında saydı.

“İnsanlar çocuklarına neredeyse çelik yelek giydirecek haldeler” diyen Gökçen, tarikat ve cemaatleri okullara yerleştirmek için gösterildiğini söylediği çabanın onda birinin saldırıları önlemek için gösterilmediğini savunarak, “Bu mu eğitimini verdiğiniz değerler?” diye sordu.