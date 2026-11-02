Alman savunmacı Niklas Süle'nin profesyonel futbol kariyerini noktalayarak amatör lige döndüğü görüldü. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon SV Tiefenbach formasıyla yeniden sahaya çıktı. Süle'nin amatör takımdaki ilk karşılaşmalarında forvet olarak görev aldığı aktarıldı. Daha sonra ise kaleye geçtiği öne sürüldü. SAKATLIK VE KİLO PROBLEMLERİ Süle'nin kariyerinin ilerleyen döneminde ağır sakatlıklar yaşadığı ve fiziksel kondisyonunu korumakta zorlandığı belirtildi. Kilo problemleriyle de mücadele ettiği belirtilen savunmacının profesyonel kariyerinde ciddi bir gerileme yaşadığı ileri sürüldü. 2019-2020 sezonunda Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. 30 yaşındaki isim aynı zamanda Borussia Dortmund'un 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi finaline yükselen kadrosunda yer almıştı.

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