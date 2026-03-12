Murat Boz, doğum gününü önce abisiyle kutladı. Ardından ekip arkadaşları ve yakın dostu Mustafa Aksakallı ile kutlama etkinliklerine katıldı. Kutlamaların enerjisi, Boz’un neşeli halleriyle birleşince sosyal medyada da dikkat çekti.

SON PASTASI OLAY OLDU

Son olarak Sinan Engin ve arkadaşlarıyla yapılan kutlamada, pasta etrafında kahkahalar eksik olmadı. Boz’un dostlarıyla paylaştığı anlar, dört gün süren kutlamaların enerjisini gözler önüne serdi.



Murat Boz'dan pasta açıklaması:



Bu pastayla bir hatıramız olmak zorundaydı :)

PASTAYI GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Kutlamaların en çok konuşulan detayı, Sinan Engin ve İbrahim Büyükak’ın yaptırdığı özel tasarım pastaydı. Pasta, 50 yaşındaki birine yapılacak gibi görünmemesiyle hem güldürdü hem tartışma yarattı. Sosyal medyadaki yorumlar da oldukça renkliydi:

“Bu ne böyle?”

“Çok komik, Murat Boz hiç 50 durmuyor.”

“50 yaşındaki adama yapılacak pasta mı bu?”

''Kime ne ya? İstediği gibi kutlar!''





BOZ'DAN YENİ YAŞ MESAJI

Sanatçı, yeni yaşına dair yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hayat bana birçok şey öğretti. Müzikte, sahnede ve dostluklarda yaşanan anlar benim için değerli. Her yeni yaş insanı biraz daha sadeleştiriyor; neyin gerçekten önemli olduğunu zamanla daha iyi anlıyorsun. Yeni yaşımda en büyük hediyem, sevdiklerimin sağlığı, üretme isteğim ve kalbimde taşıdığım umut.”

Boz, paylaşımını, “Yeni yaşımda daha çok hissetmek, daha çok üretmek ve daha çok şükretmek istiyorum” sözleriyle tamamladı.