Yeni Malatyaspor'un profesyonel liglerdeki 19 yıllık macerası sona erdi. Bu sezon Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Yeni Malatyaspor, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) aldığı karar doğrultusunda amatör lige düşürüldü.

Yeni Malatyaspor, kuruluşundan itibaren profesyonel liglerde farklı kulvarlarda mücadele etti. 2006-2007 sezonunda 3. Lig'e, 2009-2010 sezonunda ise 2. Lig'e yükselen Malatya temsilcisi, 2014-2015 sezonunda 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıktı.

Sarı-siyahlı ekip, 2016-2017 sezonunda 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi.

AVRUPA'DA TEMSİL ETTİ

Yeni Malatyaspor, 2017-2018 sezonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer aldı.

Süper Lig'deki ilk sezonunu 10. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunda ise 5. olarak tarihinin en iyi derecelerinden birine ulaştı.

Sarı-siyahlı ekip, aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray'ın ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Yeni Malatyaspor, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etti.

Malatya temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna kadar yükseldi ancak Avrupa serüveni bu turda sona erdi.

Yeni Malatyaspor, 2019-2020 sezonunda Süper Lig'i 16. sırada tamamladı. Ancak Kovid-19 salgını nedeniyle TFF'nin aldığı küme düşme kaldırma kararıyla Süper Lig'de kalmayı başardı.

Malatya ekibi, 2020-2021 sezonunu 15. sırada bitirirken, 2021-2022 sezonunda ise ligi son sırada tamamlayarak Süper Lig'e veda etti.

1. LİG KARNESİ

Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor, 2022-2023 sezonunda 1. Lig'de mücadele etti. Sarı-siyahlılar, ligi 16 puanla son sırada tamamladı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yeni Malatyaspor, ligden çekilen kulüpler arasında yer aldı. Bu nedenle sarı-siyahlı ekip, 2023-2024 sezonunda müsabakalara katılmadı.

Yeni Malatyaspor, 2024-2025 sezonunda yeniden 1. Lig'de mücadele etti ancak sezonu puansız tamamlayarak 2. Lig'e düştü.

2. LİG'DEN HEMEN DÜŞTÜ

2.Lig'de de ekonomik sıkıntılar yaşayan Yeni Malatyaspor, altyapı oyuncularının ağırlıkta olduğu kadrosuyla sahaya çıktı. Malatya temsilcisi, 2. Lig'de yalnızca bir sezon mücadele edebildi ve 3. Lig'e düştü.

3. LİG'DE MAÇLARA ÇIKMADI

Yeni Malatyaspor, bu sezon da 3. Lig'de müsabakalara katılamadı.

Sarı-siyahlı ekip, ligin ilk haftasında sahasında Karaman FK ile, ikinci haftasında ise deplasmanda Ejderoğlu Kırşehir FK ile oynanması gereken maçlara çıkmadı.

PFDK, Yeni Malatyaspor'un aynı sezon içinde iki müsabakaya çıkmadığı gerekçesiyle kulübün amatör lige düşürülmesine hükmetti.

Bu kararın ardından Yeni Malatyaspor, profesyonel liglerdeki 19 yıllık serüvenine nokta koyarak yeniden amatör lige döndü.