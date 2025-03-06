Türkiye Kupası’nda merakla beklenen çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu... Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Erken final niteliğindeki bu eşleşme Süper Lig'deki amansız şampiyonluk yarışı sürerken Türkiye'ye bambaşka bir heyecan daha yaşatacak. Çeyrek finalde kura çekimi sonrası ortaya çıkan tablo da bir hayli ilginç olacak.

GALATASARAY ÖNCE BEŞİKTAŞ DERBİSİNE ÇIKACAK

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligdeki fikstürü araya giren kupa derbisi ile oldukça ilgi çekici bir hale geldi.

Çeyrek final eşleşmesi Kadıköy'de 1-2-3 Nisan tarihlerinden birinde oynanacak.

Bu durumda Galatasaray, 30 Mart haftası Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanına konuk olduktan sonra hafta içi Fenerbahçe ile Kadıköy'de kupa maçına çıkacak.

KUPADAN SONRA FENER'İN RAKİBİ TRABZONSPOR

Fenerbahçe ise kupadaki Galatasaray maçı öncesi ligde deplasmanda Bodrumspor ile oynayacak. Sarı lacivertliler Galatasaray maçı sonrası 6 Nisan haftası Trabzonspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Kanarya eğer UEFA'da Rangers'ı geçerse Trabzonspor maçından sonra da Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçına çıkacak.

Ortaya çıkan bu ilginç fisktür şampiyonluk yarışını da doğrudan etkileyecek gibi gözüküyor. Nisan ayında Türkiye'yi bambaşka bir heyecan bekliyor.