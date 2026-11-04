Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan karşılaşmada kaleci Owono ile çarpışan Jesus de Miguel'in hayatını kaybetmesinin ardından popüler futbol oyunu EA Sports FC’de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Owono'nun ouyuncu kartı EA Sports FC Ultimate Team'den kaldırılma ihtimaliyle değerleneceğini düşünen birçok oyuncu kartı aldı ve kartın trend seviyesi yüzde 1.269 arttı.

KARTIN DEĞERİ NEDEN YÜKSELDİ?

Oyuncular, kartın oyundan kaldırılması veya paketlerden çıkarılması halinde piyasadaki mevcut kartların değer kazanabileceği düşüncesiyle yatırım yapıyor. Böylece Owono'nun kartı, Ultimate Team piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Böylece kart paketten çıkarılırsa oyuncular bunu daha yüksek değerle takas yapabilecek veya satabilecek.

Ancak EA Sports'un kartı kaldıracağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.