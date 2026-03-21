Futbolculuk kariyerine Bulgaristan'da DIT Sofia altyapısında başlayan Marsel Bibishkov, daha 10 yaşındayken Kanadalılar tarafından keşfedilerek Toronto FC Academy'ye transfer edildi. Burada geçirdiği 5 sezonun ardından 2022-23 sezonunda henüz 15 yaşında ülkesine dönen genç santrfor, Pirin U19 ile imzaladı.

Kariyeri ise burada hız kazanmaya başladı. Önce 2023-24 sezonunda İtalyan devi Juventus'un U17 takımına giden Bibishkov, burada geçirdiği 1.5 sezonda tutunamayınca 2024-25 sezonunun kış transferinde 10 yaşında adım attığı Kanada'da, bu kez York United'a (Inter Toronto) gitti.

İKİ ÜLKE ARASINDA MEKİK DOKUDU

Bibishkov, 2025-26 sezonunun başında Inter Toronto'ya imza attıktan 7 ay sonra ülkesine, Slavia Sofia II kulübüne bedelsiz transfer oldu. Slavia Sofia II'de yalnızca 10 gün kalan genç forvet, daha ayını bile doldurmadan Septemvri Sofia'ya geçti. Buradaki ömrü de 7 ayı geçmeyen 18 yaşındaki golcü, tekrar Kanada'ya bu kez Vancouver FC formasıyla döndü.

18 yaşında 3 ülke ve 8 kulüp değiştiren Bibishkov, şimdilik halen Kanada'da Vancouver FC forması giyiyor ve Transfermarkt verilerine göre 50 bin euro piyasa değerine sahip.

BABASI DA BENZER KARİYERE SAHİP

Öte yandan Marsel'in kendisi gibi futbolcu olan babası Krum Bibishkov da benzer bir kariyere sahip.

Profesyonel futbola 1999-00 sezonunda başlayan baba Bibishkov; Bulgaristan, Almanya, Portekiz, Romanya, İsrail ve Kanada olmak üzere 6 ülkede toplam 16 takımda forma giydi, kariyerini 2020-21'de Kanada'da Mississauga'da noktaladı.