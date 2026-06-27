2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3. maçında Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın son anları İran için oldukça dramatikti. ÖNCE DİREKTEN DÖNDÜ SONRA İPTAL EDİLDİ İkinci yarıda etkili oynayan taraf İran oldu. 90. dakikada soldan kazanılan korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Taremi kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti. 90+3 dakikada İran golü buldu. Ezatolahi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Shobeir'in uzaklaştıramadığı topu Taremi tamamlamak istedi. Savunmadan seken topu Khalilzadeh, çaprazdan filelere gönderdi. Golün ardından büyük sevinç yaşayan İran taraftarı ve futbolcuların sevinci kursağında kaldı. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı. BEKLEMEYE GEÇTİ Müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Mısır, grubu 5 puanla 2. sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. İran ise 3 maçta aldığı 3 puanla grubu 3. sırada tamamladı. İran'ın üst tura yükselip yükselmeyeceği, diğer gruplardaki takımların puan ve averajlarına göre belli olacak.

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