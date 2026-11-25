Doğal avcıların ortadan kalkmasıyla yaşanan çekirge istilası ve ekolojik kriz, hükümeti Sovyetler Birliği'nden trenlerle 250 bin canlı serçe ithal etmek zorunda bıraktı.

Çin'de 1958 yılında başlatılan "Serçeleri Yok Etme Kampanyası", ülkede zincirleme bir ekolojik ve tarımsal felakete yol açtı. Milyonlarca serçenin öldürülmesinin ardından ekinleri istila eden çekirgelerle baş edemeyen Çin hükümeti, dengeyi yeniden kurabilmek amacıyla Sovyetler Birliği'nden 250 bin canlı serçe ithal etti.

ZARARLI OLDUĞU GEREKÇESİYLE SERÇELERİ HEDEF ALDILAR

Çin hükümeti, 1958 yılında tarım ürünlerini ve özellikle tahıl ambarlarındaki ekinleri koruma gerekçesiyle "Dört Zararlı Seferi" adı altında büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanyanın en büyük hedefi, ekinleri yedikleri düşünülen serçeler oldu. Ülke genelinde halkın katılımıyla yürütülen faaliyetler sonucunda milyonlarca serçe kısa sürede öldürüldü.

DOĞAL AVCI KALMAYINCA ÇEKİRGE İSTİLASI BAŞLADI

Serçelerin ortadan kaldırılmasıyla birlikte, bu kuşların başlıca besin kaynağı olan böcek ve çekirge popülasyonu üzerindeki doğal kontrol mekanizması tamamen yok oldu. Serçelerin tükenmesiyle birlikte çekirgeler ve diğer tarım zararlıları kontrolsüz bir şekilde çoğalarak ülke genelindeki tarım arazilerini istila etti.

EKİNLER AĞIR ZARAR GÖRDÜ, TARIMSAL ÜRETİM ÇÖKTÜ

Tarihin en büyük böcek istilalarından birini yaşayan Çin'de, çekirge sürüleri ekili arazileri, tahılları ve tüm yeşil bitki örtüsünü kısa sürede tüketti. Kampanyanın aksine tarımsal üretimi korumak yerine tamamen çökerten bu durum, ülke genelinde büyük bir kıtlığın kapısını araladı. Serçelerin aslında zararlı böcekleri yiyerek tarıma fayda sağladığı, ancak bu dengenin bozulmasıyla anlaşıldı.

SOVYETLER BİRLİĞİ'NDEN 250 BİN CANLI SERÇE İTHAL EDİLDİ

Ekolojik dengenin bozulmasının yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya kalan Çin hükümeti, hatasından dönmek için olağanüstü bir adım atmak zorunda kaldı. Zararlı istilasını durdurmak ve doğadaki dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla Sovyetler Birliği'nden yardım istendi. Yapılan anlaşma doğrultusunda, Sovyetler Birliği'nden trenlere yüklenen 250 bin canlı serçe Çin'e ithal edilerek doğaya salındı.