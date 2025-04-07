Üniversitelerde boykot eylemleri sürüyor. Sosyal medyada yayılan iddialara göre, YÖK 6 Nisan günü yapılan Akademik boykota katılan akademisyenlere karşı adli ve idari işlem yapılacağını açıkladı.

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"TÜM ÜNİVERSİTELERE



06.04.2025

Kurulumuza ulaşan şikayetlerde, bazı öğretim elemanlarının ve aşırı grupların/yasa dışı örgütlerin dersleri boykot çağrısı hatta bu yönde hareket etmeleri için öğrencilere baskı yaptıkları bilgileri yer almaktadır.

Bilindiği gibi yükseköğretim kurumlarında derslerin, sınavların veya diğer hizmetlerin engellenmesi, boykot ve işgal eylemlerinde bulunulması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bakımından suç teşkil eden; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu bakımından disiplin cezasını gerektiren eylemlerdendir. Bu nedenle Anayasal bir hak olan eğitim ve öğretim faaliyetlerini engelleyen veya boykot edenlerle birlikte bu kimselere destek olan akademik ve idari personel ile öğrenciler hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin ivedi tesis edilmesi ve Kurulumuza bilgi verilmesini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Metin TOPCUOĞLU

Başkan Vekili"