Pasifik'te yer alan Tuvalu, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle varlığını sürdürebilme mücadelesi veriyor. Yaklaşık 10 bin 600 nüfuslu ülkenin, deniz seviyelerinin yükselmesi nedeniyle 2100 yılına kadar büyük bölümünün sular altında kalabileceği belirtiliyor.

Ülkeyi oluşturan alçak mercan adalarının geleceği de ciddi tehdit altında. Denizde yaşanan sıcak hava dalgasının mercanların tahminen yüzde 99,9'unu yok ettiği bildirildi. Deniz biyoloğu Austin Bowden-Kerby, adaların oluşmasını sağlayan ekosistemin çöktüğünü ve bunun doğrudan iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

YÜZDE 95'İ SULAR ALTINDA KALABİLİR

Bilim insanları, deniz seviyelerindeki yükselişin devam etmesi halinde Tuvalu'nun bu yüzyılın sonunda yaşanamaz hale gelebileceği konusunda uyarıyor. 2100 yılına gelindiğinde ülke yüzeyinin yaklaşık yüzde 95'inin yüksek gelgitlerde düzenli olarak sular altında kalabileceği öngörülüyor.