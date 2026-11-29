Özellikle Appalachian Dağları ve çevresinde yaygın olarak yetişen Amerikan kestanesi, geçmişte bölgenin en önemli ağaç türlerinden biriydi. Ancak 1900'lü yılların başında ortaya çıkan ve hızla yayılan mantar hastalığı, yaklaşık 4 milyar ağacın kurumasına neden oldu. Virginia ve Maryland eyaletlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, hastalığa karşı dirençli yeni nesil kestane ağaçları yetiştiriliyor.

MANTAR HASTALIĞI MİLYARLARCA AĞACI YOK ETTİ

Asya'dan getirilen kestane ağaçlarıyla ABD'ye ulaştığı belirtilen mantar hastalığı, ilk kez 1904 yılında New York'ta tespit edildi. Kısa sürede geniş bir alana yayılan hastalık, 1950'li yıllara gelindiğinde Amerikan kestanesi popülasyonunun büyük bölümünü yok etti.

Ağaçların gövdelerinde yaralar oluşturan mantar, su ve besin maddelerinin taşınmasını engelleyerek kurumalarına yol açıyor. Toprak altında canlılığını koruyan köklerden yeni filizler çıksa da bunların büyük bölümü aynı hastalık nedeniyle meyve verecek olgunluğa ulaşamıyor.

5 BİNDEN FAZLA AĞAÇ DİKİLDİ

Amerikan Kestanesi Vakfı tarafından yürütülen çalışmalarda, Amerikan kestanesi ile mantar hastalığına doğal olarak direnç gösteren Çin kestanesi çaprazlanıyor. Elde edilen fidanların genetik özellikleri incelenerek hastalığa karşı en dayanıklı olanları belirleniyor.

Bu yıl yürütülen çalışmalar kapsamında 6 bin 878 ağacın genetik özellikleri incelenirken 5 bin 403 ağacın dikimi gerçekleştirildi. Ayrıca seralarda yetiştirilmek üzere 3 bin 810 tohum ekildi.

Araştırmacılar, önümüzdeki 10 yıl içerisinde geniş çaplı dikimlerde kullanılabilecek miktarda tohum elde etmeyi hedefliyor. Böylece Amerikan kestanesinin yeniden doğal ortamında büyüyebilen, meyve verebilen ve kendi kendine çoğalabilen bir ağaç türü olarak ormanlara kazandırılması amaçlanıyor.