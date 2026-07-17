Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için depremzede üniversite öğrencilerine tanınan özel öğrencilik hakkını Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için bir yıl daha uzatma kararı, Osmaniye'de tepkiyle karşılandı. Eğitim-İş Osmaniye Şubesi, 6 Şubat depremlerinden ağır biçimde etkilenen Osmaniye'nin uygulama dışında bırakılmasına ilişkin kamuoyuna açık ve gerekçeli bir açıklama yapılmasını talep etti.

EŞİTLİK ÇAĞRISI

Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Osmaniye'nin de 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il arasında yer aldığını hatırlatarak, kentte 1.010 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce yapının yıkıldığını ya da ağır hasar aldığını vurguladı. Açıklamada, aynı felaketi yaşayan öğrenciler arasında ayrım yapılmasının bilimsel, hukuki ve vicdani hiçbir gerekçesinin bulunmadığı ifade edildi.

Depremin yarattığı mağduriyetin il sınırlarına göre değişmediğine dikkat çekilen açıklamada, Osmaniye'de öğrencilerin hâlâ barınma, ekonomik sorunlar ve psikolojik travmalarla mücadele ettiği belirtilerek, destek mekanizmalarının tüm depremzede öğrencileri kapsaması gerektiği kaydedildi.

"OSMANİYE NEDEN DIŞARIDA BIRAKILDI?"

Açıklamada, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın depremzede öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için desteklerin süreceğine yönelik açıklamasına da atıfta bulunularak, bu desteğin Osmaniye'yi kapsamamasının önemli bir eksiklik olduğu vurgulandı.

YÖK'e çağrıda bulunan Eğitim-İş Osmaniye Şubesi, Osmaniye'nin hangi objektif ölçütlerle uygulama dışında bırakıldığının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Bilimsel ve hukuki bir gerekçe bulunmaması hâlinde kararın yeniden değerlendirilmesi ve Osmaniye'deki üniversite öğrencilerinin de özel öğrencilik hakkından yararlandırılması talep edildi.

"DEPREM MAĞDURİYETİ İL SINIRLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLEMEZ"

Eğitim-İş Osmaniye Şubesi, depremzede öğrenciler arasında ayrım yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, eğitim hakkının pazarlık konusu yapılamayacağını ve deprem mağduriyetinin il sınırlarına göre değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Açıklamada, Osmaniye'nin ve depremden etkilenen tüm illerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin özel öğrencilik hakkından eşit biçimde yararlanması gerektiği vurgulanırken, karar düzeltilinceye kadar hukuki ve demokratik mücadelenin sürdürüleceği bildirildi.