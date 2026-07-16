Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 6 Şubat depremlerinden etkilenen öğrenciler için uygulanan özel öğrencilik hakkının bir yıl daha uzatılmasına karar verdi.
4 İLİ KAPSIYOR
YÖK tarafından depremzede öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamaması amacıyla alınan karar kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere, talep etmeleri halinde özel öğrenci statüsünden yararlanma imkanı tanınmıştı.
BİR YIL DAHA UZATILDI
2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 akademik yıllarında uygulanan düzenleme, alınan yeni kararla bir yıl daha uzatıldı.