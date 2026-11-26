Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19 Kasım 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre, 2026 DGS, Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında üniversitelere yerleşen ancak normal veya mazeret kayıt dönemlerinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar, 7592 sayılı Kanun kapsamında çıkarılan öğrenci affından yararlanabilecek.

ÜNİVERSİTELERE GÖNDERİLDİ

YÖK, alınan kararı uygulamaya alınması için tüm üniversitelere gönderdi.

YKS İLE YERLEŞENLER DE KAPSAMA ALINMIŞTI

Yükseköğretim Kurulu daha önce de 2026 YKS sonucunda bir yükseköğretim programına yerleştiği halde kayıt yaptırmayan öğrencilerle, kayıt yaptırdıktan sonra 9 Aralık 2026 tarihinden önce kendi isteğiyle üniversiteyle ilişiğini kesenlerin öğrenci affından yararlanabileceğini duyurmuştu.