YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, CNN Türk’de yayınlanan Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katıldı.

‘MÜFREDAT SADELEŞTİRİLMELİ’

Özvar, üniversitelere müfredatın sadeleştirilmesi için çağrıda bulunurken, “Eğitim programlarında müfredat sadeleştirilmeli. Ders sayıları azaltılmalı. Türkiye'de lisansta 60 ders, Avrupa'da 20-25 ders veriliyor. Ders içerikleri güncellenmeli. Üniversite yönetimleri bu konuda da adım atmalı. Yapay zeka ders içerisinde yer almalı. Dijital beceriler, yapay zeka okur yazarlığı gelişmeli” ifadelerini kullandı.

‘ÜNİVERSİTELERİMİZİ 1 YILDIR HAZIRLIYORUZ’

Hayata atılma yaşının geciktiğine dikkat çeken Özvar, “Avrupa'da eğitimler ortalama lisans döneminde 3 yıldır. Bazı programlarda 3+2 yapılır. Özel yetkinlik kazanılması için. Mimarlık mühendislik gibi. Biz de diyoruz ki; lisans kredimizi 180 kredi içinde formüle edebiliriz. Bunu da 3 yıl içinde tamamlayabiliriz. Üniversitelerimizi bir senedir bu konuya hazırlıyoruz. Orta öğretimde bir gencimiz için 4+4+4 ile 12 senelik zorunlu eğitimimiz var. 4 yıl da lisans eğitimiyle 16 yıl resmi eğitim kurumlarının içinde geçen süre. Erkek öğrenci ise askerlik, staj ve iş aramayla hayata atılma yaşı 26-27'lere geliyor. Nüfusumuz bir azalma eğilimi içinde. Doğurganlık oranları düştü. Evlilik çağı ertelenmiş durumda. İster istemez Türkiye'nin nüfusu çok kritik” dedi.