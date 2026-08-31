Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında üniversitelere yazı gönderildiğini açıkladı.

Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu hedefin Türkiye’nin huzur ve güvenliği ile milli birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi açısından tarihi önem taşıdığını belirtti.

ÜNİVERSİTELERDEN AKADEMİK ÇALIŞMA İSTENDİ

Erol Özvar’ın imzasıyla üniversitelere gönderilen yazıda, “Terörsüz Türkiye” hedefinin farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması istendi.

Bu kapsamda üniversitelerin akademik araştırma ve çalışmalar yürütmesi, konuyla ilgili **panel, konferans ve çalıştaylar** düzenlemesi talep edildi. Üniversitelerde yapılacak çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak bilimsel değerlendirmelerin de kamuoyuyla paylaşılması istendi.

Özvar, üniversitelerin farklı düşünce ve görüşlerden gençlerin bir araya geldiği, birlikte araştırma ve üretim yaptığı kurumlar olduğunu belirterek bu süreçte yükseköğretim kurumlarına önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

“TERÖRÜN ZİYAN ETTİĞİ KAYNAKLAR BİLİME YÖNELMELİ”

YÖK Başkanı Özvar, “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca güvenlik açısından değil, ülkenin bilim, eğitim, üretim ve kalkınma kapasitesi açısından da önem taşıdığını savundu.

Özvar, terörün sona ermesiyle Türkiye’nin imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerin geleceğine yönelmesinin mümkün olacağını belirtti.

ŞEHİT VE GAZİLERE MESAJ

Özvar açıklamasının sonunda, Türkiye’de huzur ve güven ortamının sağlanması için hayatını kaybeden şehitleri rahmet, minnet ve vefayla andı.

Şehit ailelerine saygılarını, gazilere ise şükranlarını ileten Özvar, birlik, kardeşlik ve huzur içerisinde güçlü Türkiye’nin geleceğine yürünmesi gerektiğini ifade etti.