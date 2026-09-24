Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm üniversitelere gönderdiği yazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Terörsüz Türkiye” hedefinin üniversitelerde ele alınmasını istedi. Yazıda, üniversitelerin bu süreç kapsamında akademik çalışmalar, panel, konferans ve çalıştaylar düzenlemesi talep edildi.

İLK DERSİN GÜNDEMİNE ALINACAK

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, “Terörsüz Türkiye” hedefinin farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması istendi. Konunun sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla değerlendirilmesi talep edildi.

Yazıda üniversitelerin sahip olduğu bilimsel bilgi, araştırma kapasitesi ve akademik birikimle söz konusu sürece katkı sunması gerektiği belirtildi. Ayrıca 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış törenleri ile ilk derslerde “Terörsüz Türkiye” hedefinin işlenmesi istendi.

AKADEMİK ETKİNLİKLER DÜZENLENECEK

YÖK'ün yazısında üniversitelerden konuya ilişkin akademik çalışmalar yapmaları ve panel, konferans ile çalıştaylar düzenlemeleri de talep edildi.

Yazıda bu etkinliklerin öğrencilerin konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması, toplumsal huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi, milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi ve toplumsal bütünleşmeye katkı sağlaması amacıyla yapılacağı belirtildi.

YÖK, üniversitelerden konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermelerini istedi. Konuyla ilgili yazının tüm üniversitelere gönderildiği bildirildi.