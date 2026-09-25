YÖK’ün üniversitelere “Terörsüz Türkiye” hedefinin derslerde, panellerde ve akademik çalışmalarda ele alınmasını istemesine MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen’den destek geldi. Emengen, “Bu siyaset üstü bir mesele” derken, üniversitelerin siyasi iktidarın belirlediği gündem doğrultusunda yönlendirilmesi tartışma yarattı.

ÜNİVERSİTELERDE ELE ALINACAK

MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelere gönderdiği “Terörsüz Türkiye” konulu yazıya ilişkin görüşlerini paylaştı.

MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen

YÖK Başkanı Erol Özvar’ın imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında akademik çalışmalar yürütülmesi istendi. Üniversitelerden konuyu sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla ele almaları talep edilirken, akademik çalışmaların yanı sıra panel, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi de istendi.

YÖK’ün yazısında ayrıca 2026-2027 eğitim-öğretim yılı açılış programları ile ilk derslerde “Terörsüz Türkiye” hedefinin işlenmesi talep edildi.

“ÇOK KAYIP VERDİK”

YÖK’ün bu yaklaşımını değerlendiren MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, konunun üniversitelerde öğrencilerle ele alınmasının önemli olduğunu söyledi. Emengen, “Terörden beslenmiyoruz çünkü çok kayıp verdik. Böyle bir konunun öğrencilere işlenmesinden, ele alınmasından çok mutluyuz. Bu siyaset üstü bir mesele” dedi.

“ÜLKENİN GELECEĞİNİ İLGİLENDİRİYOR”

“Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca siyasi bir konu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Emengen, sürecin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti. Emengen, gençlerin ve üniversite öğrencilerinin de bu konuda bilgi sahibi olmasının toplumsal farkındalık açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Emengen, terör nedeniyle Türkiye’nin uzun yıllar boyunca ağır bedeller ödediğini belirterek, bundan sonraki süreçte terörün sona ermesi ve ülkede huzur ortamının güçlenmesi gerektiğini söyledi.