Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kamu görevlisi akademisyenlere yönelik sosyal gelir yasağı kararının ardından YouTube kanalının geleceği belirsizliğe giren Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, sürece ilişkin nihai kararını açıkladı. Takipçilerinin katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda Özkara, devlet üniversitesindeki profesörlük kadrosundan istifa ederek dijital içerik üretimine devam edeceğini belirtti.

OYLAMAYA 50 BİNİ AŞKIN KİŞİ KATILDI

Kanalında yayınladığı videoda süreci değerlendiren Özkara, toplam 49 bin 443 kişinin katıldığı anketle hem kanalın hem de kurulması planlanan bilim merkezinin kaderinin netleştiğini ifade etti. Kararı tek başına almak yerine izleyicilerine sunmayı tercih ettiğini dile getiren Özkara, ortaya çıkan sonucun takipçilerinin ortak iradesini yansıttığını kaydetti.

YAN YOLLARA SAPMADAN İSTİFA KARARI

Yapılan oylamada katılımcıların yüzde 53,9’unun kanala devam edilmesi yönünde görüş bildirdiğini aktaran Özkara, bu doğrultuda üniversitedeki görevinden ayrılacağını açıkladı. YÖK görüşleri ve mevcut mevzuat doğrultusunda olası disiplin soruşturmalarıyla karşılaşmamak adına başka isimler üzerinden yayın yapma veya Teknopark bünyesinde şirket kurma gibi formüllere başvurmayacağını vurgulayan Özkara, resmi istifa sürecinin yaklaşık bir ay süreceğini bildirdi.

6 MİLYON LİRALIK BİRİKİM SİVİL TOPLUMA AKTARILACAK

Maddi durumu yetersiz gençler için planlanan bilim merkezi projesine ilişkin oylamada ise katılımcıların yüzde 51,4’ü projenin şu aşamada durdurulması ve biriken fonun bağışlanması yönünde oy kullandı. Kanal bünyesinde toplanan ve kişisel telif/konuşma gelirlerinden oluşan yaklaşık 6 milyon TL’lik (123 bin dolar) kaynağın tamamının bağışlanacağını duyuran Özkara; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Koruncuk Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasından takipçilerin seçeceği kuruma transferin yapılacağını açıkladı.

YENİ DÖNEMDE YENİ MİLLİ GELİR DÖNEMİ

Yapılan bağış ve yaklaşan vergi ödemeleri nedeniyle kanal kasasının sıfırlandığını belirten Özkara, yayın faaliyetlerini sürdürebilmek için izleyici desteklerinin (Katıl ve Kreosus) kritik önem taşıdığını vurguladı. İstifa işlemlerinin tamamlanmasının ardından daha önce kurulan "AkademikLink Rehberim" projesinde bizzat eğitici olarak yer alacağını ifade eden Özkara, gençlere yönelik eğitim danışmanlığı süreçlerine doğrudan katılarak kanalı yeniden mali dengeye kavuşturmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.