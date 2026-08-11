Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecek dev organizasyon, yükseköğretimde eğitim takvimlerini sil baştan değiştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelere gönderilen bildirim, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin yaptığı resmi duyuruyla kamuoyuna yansıdı.

2027 AVRUPA OYUNLARI EĞİTİM TAKVİMİNİ DEĞİŞTİRDİ

16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek olan 2027 Avrupa Oyunları nedeniyle üniversitelerde eğitim ve sınav dönemleri erkene çekiliyor. YÖK; ders öğrenme çıktıları, laboratuvar, klinik ve uygulamalı eğitimlerin eksiksiz tamamlanması şartıyla, sadece 2026-2027 akademik yılına özel olarak dönemlik ders süresini sınavlar hariç 12 haftaya (60 iş günü) indirdi.

DESRLER 27 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Gelişmeyi ilk duyuran İstanbul Bilgi Üniversitesi, Güz Dönemi ders kayıtlarının 14-18 Eylül 2026 tarihlerine alındığını ve derslerin 21 Eylül 2026’da başlayacağını açıkladı. Yıl içerisindeki diğer kritik tarihler de yeni döneme uygun olarak güncellendi.

DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ SINAV TARİHLERİNİ ÖNE ÇEKTİ

Bilgi Üniversitesi'nin yanı sıra resmi bir gerekçe açıklamasa da İstanbul’daki birçok devlet ve vakıf üniversitesinin akademik takvimlerinde benzer kısıtlamalara gittiği görüldü.

İstanbul Üniversitesi: Bahar dönemi bitirme sınavlarını 36 gün öne çekerek 3 Mayıs 2027 tarihine aldı. Bütünleme sınavlarının 30 Mayıs'ta tamamlanmasıyla birlikte eğitim süresi yaklaşık bir ay kısaldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi: Bahar yarıyılı ders başlangıcını 1 Şubat’a çeken üniversite, Haziran başında yapılan final sınavlarını 3 Mayıs’a kaydırdı. Bütünleme sınavlarının da Mayıs sonu itibarıyla tamamlanması planlandı.

Türk-Alman Üniversitesi: Geçtiğimiz yıl Haziran sonunda biten bütünleme sınavlarını 31 Mayıs 2027 tarihine çekti. Böylece toplam eğitim periyodu 289 günden 260 güne geriledi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU): Geçen sezon Temmuz başına kadar uzayan bahar dönemi final sürecinin ilanı, yeni akademik takvimde 31 Mayıs 2027 olarak belirlendi.