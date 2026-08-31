YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelere gönderdiği yazıyla “Terörsüz Türkiye” hedefini akademik düzlemde ele almalarını istedi. Yazıda, bu hedefin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla, farklı disiplinlerin katkısıyla incelenmesi talep edildi.

“İMKAN VE ENERJİ BİLİME YÖNELSİN”

Özvar, “Terörsüz Türkiye” hedefinin önemini vurgulayarak, “Terörsüz Türkiye, örümüzün gücünün terörle ziyan olmaması, bütün imkan ve enerjisinin bilime, eğitime, üretime, kalkınmaya ve gençlerimizin geleceğine yönelmesi demektir” dedi.

Yazıda, öğrencilerin önümüzdeki yıllarda önemli bir rol oynayacağına işaret edilerek, “Yarınlarımıza ve gençlerimize güveniyoruz” ifadesi kullanıldı.

YÖK Başkanı, üniversitelerin toplumsal huzurun ve kardeşliğin güçlendirilmesinde önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin önümüzdeki yıllarda önemli bir rol oynayacağına işaret etti.

Özvar, üniversitelerin bu süreçte bilgiyle, bilimle ve araştırmayla kalıcı toplumsal huzurun inşasına katkı sunması gerektiğinin altını çizdi.

Yazıda, terör nedeniyle geçmişte büyüK acılar yaşandığına işaret edilerek, ölümüne neden olan terör eylemlerinin önlenmesi için önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Yazıda, öğrencilerin önümüzdeki yıllarda önemli bir rol oynayacağına işaret edilerek, öğrencilerin önümüzdeki yıllarda önemli bir rol oynayacağına işaret edildi.

Yazıda, öğrencilerin önümüzdeki yıllarda önemli bir rol oynayacağına işaret edilerek, öğrencilerin önümüzdeki yıllarda önemli bir rol oynayacağına işaret edildi.