Yükseköğretim Kurulu (YÖK), vakıf yükseköğretim kurumlarında öğrenim ücretlerine ilişkin öğrencilerden gelen şikayetler üzerine denetimlerini sıkılaştırdı.​​​​​​​

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Başkanlığına CİMER üzerinden ulaşan çok sayıdaki ihbar ve şikayette, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının, belirlenen kurallara uygun hareket etmediği, ara sınıflarda öğrenim ücretlerini yüzde 25'in üzerinde artırdığı, tek dersi kalan öğrencilerden dönemlik ücret aldığı, çeşitli ödeme seçeneklerinde vade farkı uyguladığı ve öğrencilerden ilave ücretler talep ettiği bildirildi.

Öğrenciler aleyhine sonuç doğuran bu tür uygulamalara ilişkin başvuru, ihbar ve şikayetler Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından günlük olarak ve ivedilikle değerlendirilecek. Kurallara aykırılık tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında gerekli işlemler yapılacak.

Ara sınıflarda ücret artışı yüzde 25'i geçemeyecek

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan düzenleme doğrultusunda hazırlanan usul ve esaslar vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirildi.

Buna göre, hazırlık ve/veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine 2026-2027 Akademik Yılı için yapılacak artış yüzde 25'i geçemeyecek.

Öğrenim ücreti, eğitimin dönemlik veya yıllık olmasına bakılmaksızın yıllık ve belirli bir tutar olarak belirlenecek.

Kayıt döneminden sonra adı ne olursa olsun, önceden açıkça ilan edilmemiş herhangi bir ilave ücret veya ücret artışı talep edilemeyecek.

Tek dersi kalan öğrenciden dönemlik ücret alınamayacak

Dönem veya yıl tekrarı yapan ya da normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden yalnızca tekrar etmeleri gereken ders veya dönem/yıl için ücret alınabilecek.

Talep edilen ücret, ilgili dönemde alınması zorunlu ders veya kredi başına düşen tutarı aşamayacak. Buna göre, yalnızca tek dersi kalan bir öğrenciden tam dönem öğrenim ücreti alınamayacak.

Bir üst sınıfa geçen ve önceki öğretim yılı veya dönemine ilişkin öğrenim ücretini ödemiş öğrencilerden, daha önce başarısız oldukları ve yeniden almaları gereken alt sınıf dersleri için dönemlik veya yıllık öğrenim ücretine ilave olarak ek ücret talep edilemeyecek.

9 aya kadar taksitte vade farkı yok

Öğrenim ücretinin 9 aya kadar taksitle ödenmesi halinde vade farkı uygulanamayacak.

Kredi kartıyla tek çekim, taksitli ödeme veya kredili mevduat hesabı üzerinden ödeme gibi farklı ödeme seçenekleri nedeniyle öğrencilerin mali yükünü artıracak, vade farkı uygulamalarına gidilemeyecek.

9 Ağustos 2026'da yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun kapsamında yeniden kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenim ücretleri, intibaklarının yapıldığı sınıfın öğrenim ücreti esas alınarak belirlenecek.

Bu öğrencilerden öğrenim ücreti dışında başka bir ücret talep edilemeyecek.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretleri ve ücret artışlarına ilişkin bütün işlemlerini, belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yürütmeleri gerekiyor.​​​​​​​