Sahte imza üretilerek yüzlerce sahte diploma oluşturulmasına dair iddialar Türkiye'nin gündemine bomba gibi oturdu. Kamu kurumlarına güvenilirliği sorgulatan gelişmeler siyaset dünyasındaki skandal iddiaları da gündeme getirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın yüksek öğrenimiyle ilgili de soru işaretleri olduğu iddiası ortaya atıldı.

İddiayı dile getiren ise CHP'nin Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, CHP İstanbul Milletvekili emekli diplomat Namık Tan oldu.

Namık Tan'ın resmi X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"SİSTEMİK ÇÖKÜŞ VE AKP

Yurttaşın devletine emanet ettiği bütün kişisel bilgileri elde edilmiş, kopyalanmış yasadışı işlerde kullanılmış

Öyle ki, basbayağı bir "paralel e-devlet" yapısı kurulduğu ortaya çıkıyor

Muhtemelen buzdağının yalnızca görünen kısmı olan e-imza skandalı, AKP’nin beslendiği kurumsal erozyonun ve devletin temel sütunlarının nasıl aşındırıldığının çarpıcı bir göstergesi

AKP, devletin güven ilişkilerini zedeleyen ve kurumların onurunu aşındıran bu çürümenin yegâne temsilcisi. Bu skandal münferit bir suiistimal değil; cezasızlık kültürü ve kurumsal yozlaşmanın doğal ürünü

Kaybedilen, yalnızca haksız kazanılmış makamlar değil; yüzlerce liyakatli insanın hakkı, gençlerin umudu ve yurttaşın devlete olan güveni

Bütün bu tezgâh al gülüm, ver gülüm dönerken istihbarat teşkilatını elele idare eden dinamik (!) ikili o üstün meziyetlerini (!) bu defa hariciyenin yönetimine vakfetmiş durumda

İkisi de son derece alıngan: En ufak bir eleştiri veya soruyla karşılaşmayagörsünler hemen avazları çıktıkları kadar "İsrail!" diye bağırıyorlar ve veriyorlar fona Kurtlar Vadisi müziğini. Bir numaralı sorumlu ABD hakkında ise dut yemiş bülbüle dönüyorlar

Bu Hakan Fidan ve Nuh Yılmaz ikilisinin alınganlık dışında bir ortak noktaları daha var: İkisinin yüksek öğrenim dereceleri hakkında ciddi soru işaretleri var

Birinin uzaktan eğitimle bitirdiğini iddia ettiği ABD üniversitesinin denkliği var mı belli değil

Diğerinin sosyoloji doktorasında hem yurtiçinde hem yurtdışında apaçık tutarsızlıklar var

Ne yapalım Allah'ın bildiği kuldan saklanmamalı, devlet ciddiyeti denilen şeyin de öyle kasılarak poz vermekle, kaşlarını çatmakla değil önce liyakatle ilgili olduğu akıldan hiç çıkmamalı"