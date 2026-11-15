Havalar soğudu, dar gelirli aileler okul çağındaki çocuklarına kışlık giysi ve bot alamadı, okula yırtık ya da altı delik ayakkabı ile giden var. TBMM’deki Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İYİ Partili Ayyüce Türkeş ve Erhan Usta, yoksul ailelerin çocukları için okul kıyafeti, mont, bot, çanta ve kırtasiye malzemesi desteği amacıyla 36.5 milyar lira ek ödenek önergesi verdi. Usta ‘’Memlekette yoksulluk, fakirlik o kadar arttı ki, aileler çocuğuna mont alamıyor, ‘çocuğuma çanta, mont alacağım, kış geldi bize yardım edin’ diye çok taleple karşılaşıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza destek verilmeli. Önergemiz de bu amaçla 36.5 milyar lira ödenek ilavesidir” dedi. Ancak önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

BİR ÖĞÜN YEMEĞE DE RET

Komisyonda beslenme çantası boş kalan, okula aç giden suya para ödememek için okuldaki musluktan su içen çocuklar için ücretsiz yemek talepleri de karşılıksız kaldı. YENİ Partili Özgür Karabat ücretsiz yemek ve okulların ihtiyaçları için destek istendi. DEM Parti Milletvekilleri Adalet Kaya, okul yemeği için 300 milyar liralık ilave ödenek önerdi, bu talepler de reddedildi. CHP’li Cevdet Akay ve Gülizar Biçer Karaca, ücretsiz yemek için 371 milyar; 100 bin temizlik görevlisi, 65 bin güvenlik görevlisi ve 75 bin okul sağlığı hemşiresi için 250 milyar lira ek kaynak istedi. Önergeler kabul edilmedi.

211 milyarlık ödenek kabul edilmedi

YENİ Partili Tahsin Ocaklı, Vehbi Bakırlıoğlu, Ümit Özlale, Özgür Karabat ve Cavit Arı da 211 milyar liralık ek ödenek ile öğretmenlere 24 Kasım’da bir maaş ikramiye verilmesini istedi bu önerge de reddedildi. Komisyonda muhalefet tarafından öğrenciler ve öğretmenler lehine verilen toplam 15 ayrı önerge AKP ve MHP’li üyelerce reddedildi.