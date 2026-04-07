Barınma krizi her geçen gün biraz daha büyürken, dar gelirli ve yoksul vatandaşların ev sahibi olma umuduna bir engel daha geliyor. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek yeni düzenleme, dar gelirlilerin kooperatif yoluyla tarla edinmesinin önünü keserken, büyük müteahhitler ve varlıklı kesim için kapıları açık bıraktı.

Meclis’te görüşülmeyi bekleyen düzenlemeye göre, tarımsal amaçla faaliyet gösteren kooperatifler dışında hiçbir kooperatif ‘tarla’ satın alamayacak. Tarım kooperatifleri de tarlayı ancak Bakanlık izniyle alabilecek.

AKP milletvekillerinin hazırladığı teklife göre, vatandaşların bir araya gelerek kurduğu yapı kooperatifleri artık ‘ileride değerlenir’ umuduyla tarla satın alamayacak. Ancak aynı tarlaları inşaat şirketleri ya da parası olan yatırımcılar rahatlıkla alabilecek. Bu yasakla, kentlerin çeperinde bulunan ve gelecekte imara açılması beklenen arazilerin, artık kooperatifler yerine büyük sermayenin kontrolüne geçmesinden endişe ediliyor.

ZENGİNLER KAZANACAK

Mevcut uygulamada dar gelirli vatandaşlar kooperatif kurarak küçük birikimlerle arsa alabiliyor, yıllar içinde bu araziler imara açılıp değerlendiğinde konut sahibi olabiliyordu. Kooperatifler bu arsalardaki inşaatları kat karşılığı büyük şirketlere yaptırdığı için şirketlerin kazancı yarı yarıya düşüyordu.

Yeni uygulamada ise büyük inşaat şirketleri artık kooperatiflere arsa karşılığı konut yapmaktan kurtulacak, kendi aldığı tarla arsaya dönüşünce tamamına lüks konut yapıp varlıklı kesime satacak. Yoksulun kooperatif aracılığıyla ev sahibi olma umudu sona ererken fırsatçı müteahhitlerin kasası daha da dolacak.

Kooperatif ayrımcılığı başlar

- Düzenlemeyi eleştiren CHP’li Bekir Başevirgen, tarla alabilecek kooperatiflerin Bakanlık izniyle belirlenmesinin suistimallere yol açabileceği uyarısında bulundu. Başevirgen, “Bu durum, kooperatifler arasında ayrımcılık yapılmasına veya siyasi bürokratik yakınlıklarına göre izin süreçlerinin işlemesine zemin hazırlayabilir” dedi. CHP’li İlhami Özcan Aygun da kooperatif seçiminde kayırmacılık olabileceğine işaret etti.