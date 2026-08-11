Halkın içine düşürüldüğü derin yoksulluk market reyonlarına yansıdı. Ankara’da hafta sonu bir gross markette çektiğimiz görüntüler, vatandaşın kırmızı etle bağını tümden kopardığını ortaya koydu. Markette kilogramı 99 liradan satılan bütün tavuk ve 165 liraya satılan tavuk bonfile gibi ürünler kısa sürede tükenirken, ‘indirimli’ haliyle kilogramı 775 liradan satılan kıyma ile bin lirayı aşan kırmızı et ürünleri reyonlarda adeta el değmeden kaldı.

Fotoğrafı muhabirimiz Erdoğan SÜZER, Ankara’da çekti, yazdı.

KIRMIZIYI GÖREN KAÇIYOR

Hafta sonu alışverişine hazırlık yapan marketler, büyük özenle süsledikleri 8-10 metrelik devasa kırmızı et reyonlarını kıymadan kuşbaşına, bonfileden pirzolaya, incikten gerdana kadar onlarca çeşit kırmızı etle tıka basa doldurdu. Aynı şekilde beyaz et reyonları da bütün tavuk, kalça but, pirzola, bonfile gibi tavuk etleriyle dolduruldu. Kırmızı et reyonunda kıymanın kilogramı 775 lira, kemikli gerdan 850 lira, pirzola 1490 lira. Kuşbaşının bol yağlısı 800 lira, orta halli olanı bin lira. Beyaz et reyonunda tüm tavuğun kilogramı 99 lira. Bonfile 160 lira, baget 140 lira.

Kıyma 775 lira, pirzola 1490 lira, kemikli gerdan 850 liradan satılıyor.

Market çalışanları, beyaz et reyonunu sürekli takviye etmelerine rağmen mal yetiştiremediklerini belirtirlerken, “Kırmızı ete ise yaklaşan yok, tezgahı gören kaçıyor. Eskiden fiyatlara bakıp bir süre düşünüyorlardı. Tezgahın önüne bile yaklaşmıyorlar. İnsanlar bir kilogram kıyma, kuşbaşı parasına 7-8 kilogram beyaz et alıp bir haftalık et ihtiyacını karşılamaya çalışıyor” dedi.

Marketin kapanma saati yaklaştığında ortaya iki ayrı manzara çıktı. Bir tarafta el sürülmeden öylece kalmış kırmızı

et reyonu, diğer tarafta tümden boşalmış beyaz et reyonu.

Kahvaltılık ürünler ateş pahası

Kasap reyonlarının yanı sıra peynir ve zeytin gibi temel gıda ürünlerin satıldığı şarküterilerde de durgunluk hakim. Vatandaş kilogramı 650-700 liraya satılan tereyağına, 500-600 liralık peynire, zeytine yaklaşamıyor. Uzun süredir kiloyla peynir alamadığını belirten bir emekli vatandaş, “Gelirimiz düşünce peyniri önce 100-200 gramlara böldürüp almaya başladık. Bir süre sonra ona da gücümüz yetmeyince kırıntı peynire geçtik” dedi.