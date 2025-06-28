Ekonomistler, CHP’nin 2023’teki kurultayının iptali için açılan davadan çıkabilecek ‘mutlak butlan’ kararının ekonomiye ve piyasalara olumsuz yansımaları olacağı konusunda uyarıyor. 30 Haziran Pazartesi günü ‘ana muhalefet partisi yargı yoluyla dizayn ediliyor’ gibi anlaşılabilecek herhangi bir kararın ardından ekonomiyi yönetmenin daha da zorlaşacağı, ekonomik krizin derinleşeceği, yoksulluk ve işsizliğin artacağı, Borsa İstanbul’da kayıpların büyüyebileceği uyarısı yapılıyor.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP davasında vereceği karar öğrencisinden emeklisine kadar herkesin gündeminde yer alıyor. Kurultayın iptali ya da mutlak butlan kararının ekonomiye ve sermaye piyasalarına ikinci bir 19 Mart etkisi yaratabileceğinden endişe duyuluyor.

Bu senaryoyu değerlendiren Ekonomist Güldem Atabay, “30 Haziran’ın faturası en az 19 Mart kadar ağır olur” ifadesini kullanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan operasyonun etkilerini hatırlattı.

FAİZ, DAVAYA BAĞLI

Ekonomist Ömer Rıfat Gencal da 19 Mart sonrası ekonomideki hasarın büyük olduğunu belirttikten sonra “Hazine’nin TL cinsinden borçlanma maliyeti hâlâ 18 Mart öncesine göre yüzde 5 daha yüksek. Eğer bu dava siyasi baskıyla yönlendirilirse, bunun sonucu daha fazla yoksulluk, işsizlik ve ülkeye olan inancın tamamen yitirilmesi olur” dedi. Eski bankacı Murat Aysan da “TCMB 30 Haziran’ı atlatabilirse temmuz ayındaki toplantısında güçlü bir faiz indirimi yapabilir” değerlendirmesini yaptı.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay ise 2023’teki kurultayın iptali yönündeki bir kararın Türkiye’nin Azerbaycan ve Rusya tarzı bir ülkeye dönüştüğü yönünde endişeler yaratabileceğini söyledi.

‘Borsada 9.000’in altı görülebilir’

Davanın piyasalara etkisini yorumlayan ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, konuşulan mutlak butlan senaryosu için “Piyasaları rahatsız eder. Kurda hareket olabilir ama asıl etki Merkez Bankası rezervlerinde görülebilir. Baskının artacağı borsada ise ilk etapta 9.000 puanın altı görülebilir” yorumunu yaptı. Filiz Eryılmaz, TCMB’nin temmuz ayında baz senaryosunda 2.5 puanlık faiz indirim yapmasını beklediğini kaydetti. Eryılmaz, 30 Haziran’daki davanın yanı sıra enflasyon verisi de yardım ederse temmuzda faiz indiriminin 3.5 puana ulaşabileceğini söyledi.