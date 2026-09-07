Gaziantep’te asgari ücretle çalışan 3 çocuk babası bir yurttaşın geçim sıkıntısı nedeniyle verdiği dilekçe, Türkiye’de derinleşen yoksulluğun geldiği noktayı gözler önüne serdi. Yurttaş, Gaziantep Valiliği’ne sunduğu dilekçede geçinemediğini belirterek ötenazi için yardım talep etti. “İnsan onuruna yaraşır bir hayat süremedim” diyen yurttaşın başvurusu, Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca tarafından Meclis gündemine taşındı.



Karaca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, yurttaşın geçim yükü altında ruhen ve bedenen tükendiğini ve mevcut ekonomik koşullar nedeniyle yaşamını sürdüremez hale geldiğini belirtti.

YOKSULLUĞUN VARDIĞI NOKTA



Karaca, yaşanan tabloyu iktidarın ekonomi politikalarıyla ilişkilendirdi. İktidarın ekonomi programının emekçilerin daha fazla sömürülmesine ve yoksulların daha da yoksullaşmasına dayandığını savunan Karaca, derinleşen yoksulluğun emekçileri yaşamlarına son verme noktasına sürüklediğini ifade etti.



Karaca, Orta Vadeli Program’ın (OVP) da bu politikaların bir devamı olduğunu belirterek, programın “enflasyonun, dış borçların, faiz giderlerinin sermaye lehine güncellendiği” bir program olduğunu söyledi.





OVP’nin emekçiler açısından sonucunu “daha düşük ücret, daha uzun saatler çalışma, daha çok yoksulluk ve baskı” sözleriyle özetleyen Karaca, Gaziantep’te ücretleri için direnen işçilere yönelik müdahalelere de dikkat çekti.



“SENİN DERDİNİN ÇARESİ BİZ DEĞİLİZ”



Karaca, asgari ücretle geçinemediği için Valiliğe ötenazi talebiyle başvuran yurttaşın yaşadığı çaresizliğin, iktidarın ekonomi politikalarının emekçilere verdiği mesajı ortaya koyduğunu söyledi.



Karaca, OVP’nin Gaziantep’teki yurttaşa yönelik mesajının adeta “senin derdinin çaresi biz değiliz” olduğunu belirtti.

Gaziantep’te ücretleri için direnen işçilerin engellendiğini ifade eden Karaca, devlet güçlerinin sermayenin çıkarlarını korumaya devam ettiğini savundu.



“3 ÇOCUK” ÇAĞRISI, SOFRADAKİ YOKSULLUK



İktidarın yurttaşlara en az 3 çocuk sahibi olmaları yönündeki çağrılarına da dikkat çeken Karaca, çocuk sahibi ailelerin yaşadığı ekonomik güçlükleri gündeme getirdi.



Karaca, bir yandan yurttaşların daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik edildiğini, diğer yandan çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin sorumluluğun büyük ölçüde ailelerin sırtına bırakıldığını belirtti.



Özellikle okul çağındaki çocukların ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelerin durumuna dikkat çeken Karaca, devletin çocukların temel ihtiyaçlarını güvence altına alan somut bir politika ortaya koymadığını söyledi.