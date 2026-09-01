Vatandaşın geçim derdi her ay biraz daha derinleşiyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun ağustos ayı araştırması bunu bir kez daha gösterdi. Araştırmaya göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 37 bin 388 liraya, yoksulluk sınırı ise 121 bin 786 liraya yükseldi. Açlık sınırı ağustos ayında 28 bin 75 liralık asgari ücreti 9 bin 313 lira aştı. Yoksulluk sınırı asgari ücreti 4.3’e, en düşük emekli maaşını ise 5’e katladı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 48 bin 305 liraya yükseldi. Böylece tek kişinin temel giderlerindeki artış da sürdü.

YILLIK YÜZDE 37.90

Dört kişilik ailenin gıda harcaması ağustosta yüzde 1.21 arttı. Ayrıca 12 aylık mutfak enflasyonu yüzde 37.90 olarak ölçüldü. Ağustosta mevsimsel sebze ve meyve ucuzlaması gerçekleşmedi. Özellikle patates ve soğan fiyatları yüksek seviyelerini korudu. Dana kıyma, kuşbaşı ve tavuk fiyatları ağustosta yükseldi. Buna karşılık kuzu eti fiyatlarında sınırlı gerileme görüldü. Ayrıca yumurta, ayçiçek yağı ve çay fiyatları da yükseldi.