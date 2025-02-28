Birleşik Kamu İş Konfederasyonu şubat ayı açlık sınırının 24 bin 210 TL’ye, yoksulluk sınırının 75 bin 342 TL’ye çıktığını açıkladı.

Böylece 22 bin 104 TL’lik asgari ücret, açlık sınırının altında kalmaya devam etti. Ayrıca et, balık ve yumurtanın şubat ayındaki artışı 123 lira, kuru bakliyat 17 lira, süt yoğurt, peynir 266 lira; meyve 103 lira oldu. Azalan tek kalem olan sebze fiyatları 252 TL’ye geriledi.

FATURA EMEKÇİDE

Toplumun en çok tükettiği ürünlerin tamamında fiyat artışlarının sürdüğünü söyleyen Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Devletin yürütmüş olduğu ekonomi politikalarının bütün faturasının alın teriyle çalışan emekçi insanların, köylü ve çiftçinin sırtına yüklenmesini asla kabul etmiyoruz” dedi.

Asgari ücreti 2.106 lira aştı

Şubat’ta açlık sınırı aralık ayına göre 550 lira arttı ve asgari ücreti 2 bin 106 TL aştı. Yıldırım, “Daha ocak ayında verilmiş olan asgari ücret, çalışan kesimin yüzde 60-70’lik kısmını karşılıyor. Dolayısıyla bütün çalışanlar açlık sınırının altında yaşamaya mahkum durumda” diye konuştu.