BİSAM’a göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 25 bin 811 TL oldu. Bu harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutarı içeriyor. Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 89 bin 282 TL olarak gerçekleşti. Buna göre yoksulluk sınırı 22 bin 104 liralık asgari ücreti 4’e katladı.

Açlık sınırı, asgari ücreti 3 bin 708 lira aştı. Açlık ve yoksulluk sınırı Türkiye İstatistik Kurumu harcama gruplarına göre endeks rakamları, 2003 yıllı madde fiyatları ile İstanbul Halk Ekmek, zincir market cari ay internet fiyatları ve BİSAM Beslenme Kalıbı üzerinden yapılan hesaplamayla belirlendi.