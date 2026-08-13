Yıldızlar SSS Holding’den parasını alamayan Elazığ merkezli Eti Gümüş ve Eskişehir merkezli Doruk Madencilik işçileri, Ankara’da hem şirketi hem de de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı protesto etti.

‘Açız, yoksuluz, çıplağız’ sloganını atan madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı eleştirerek ‘Holding soyuyor, Bakan bakıyor’ dedi. Tepkilerin odağındaki Enerji Bakanlığı ise madencilerin randevu talebini reddetti.

VALİYE MESAJ

Enerji Bakanlığı’na yürümek isteyen fakat Milli Kütüphane metro istasyonu önünde polis engeliyle karşılaşan Eti Gümüş’te çalışan madenciler, işverenin yanı sıra yetkililere de tepki gösterdi. Eylem yasağı getiren Ankara Valiliği’ni eleştiren bir madenci, “Sayın Valim biliyorsanız, gelin derdimize derman olun. Kiminin kızı, kiminin oğlu üniversiteye gidiyor. Gelin, üç ay maaş almayın, kızınıza, çocuğunuza harçlık göndermeyin. O zaman ne olacak” diye sordu.

‘CAMİYE ALINMADIK’

“İki gecedir eziyet görüyoruz” diyen bir başka madenci ise “Parkta üzerimize su fışkırtıyorlar. Üstümüz başımız, paramız, eşyalarımız, her şeyimiz ıslanıyor. Camiye gidiyoruz, imam, bekçiler bizi camiye almıyorlar. Ben çocuklarımın ekmeğini götürmek için direniyorum” ifadesini kullandı. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır da SÖZCÜ TV yayınında bu hafta başlayan eylemlerinde 2 günde 2 kere gözaltına alındıklarını vurgulayarak “Yıldızlar SSS Holding’in 10 yerde ocağı var. Buradaki eylem bitse 5 farklı yerden gelecek arkadaşlarımız var. Sürekli eylem yapmak istemiyoruz. İşçini hakkını almadan Ankara’dan gitmeyeceğiz” dedi.

Madenciye yeni yasak icat edildi

MADENCİLERİ temsil eden Bağımsız Maden-İş Sendikası, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’a seslenerek madencilerin haklarının ödemesini ve Yıldızlar SSS Holding’in kamulaştırılmasını talep etti. Sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu “Ya bizi öldürsünler, ya da hakkımızı versinler. Başka çözüm yok. Madenciyi gözaltı durduramaz” dedi. Eyleme destek veren Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ise “Saçmalık katlanarak büyüyor. Yeni bir yasak icat edildi. Madenciler giyinmezlerse gözaltına alınacaklarmış, bununla tehdit ediyorlar. Oysa işçilerin hakkını verseler iş bitecek” diye konuştu.