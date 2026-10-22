Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affı kapsamında yeniden öğrenime başlama hakkı kazananların yatay geçiş işlemlerine ilişkin ek düzenleme yaptı. Karar, öğrencilerin kayıt yıllarında henüz açılmamış veya öğrenci almayan programlara başvurularında hangi taban puanın kullanılacağını netleştirdi.

YÖK'ün açıklamasına göre, Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanı esas alınacak. Bu puan, öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki taban puanıyla karşılaştırılacak.

Öğrencinin ayrıldığı programın taban puanı, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksekse yatay geçiş başvurusu yapılabilecek. Karşılaştırmada aynı puan türündeki programlar esas alınacak.

Düzenleme, hangi yılın taban puanının kullanılacağı konusunda ortaya çıkan tereddütler üzerine, öğrenci affına ilişkin usul ve esasların 18'inci maddesine ek hüküm getirilerek yapıldı.

AF BAŞVURULARINDA SON GÜN 9 ARALIK

9 Ağustos'ta yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun ile üniversitelerle ilişiği kesilenlere ve bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenime başlama imkanı tanınmıştı. YÖK, 12 Ağustos'ta belirlediği usul ve esaslarla bu öğrencilerin gerekli şartları sağlamaları halinde yatay geçiş başvurusu yapabilmesine de olanak sağlamıştı.

Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin, 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.