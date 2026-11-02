Modern enjeksiyonlu otomobillerde yokuş aşağı seyrederken vitesi boşa almak yakıt tasarrufu sağlamıyor. Bu işlem, rölanti devrini korumak zorunda kalan motorun silindirlere yakıt göndermeye devam etmesine ve yavaşlama yükünün tamamen fren balatalarına binmesine neden oluyor.

BOŞ VİTES MOTORUN DAHA FAZLA YAKIT TÜKETMESİNE Mİ YOL AÇIYOR?

Talleres Ebenezer servisinin yöneticisi Juan Jose Ebenezer, yokuş aşağı inişlerde vitesi boşa almanın motor dinamiğine aykırı olduğunu belirtiyor. Aracın viteste olmaması durumunda motorun stop etmemesi için rölanti devrinde çalışmayı sürdürmesi gerekiyor. Motor kontrol ünitesi, rölantiyi sabit tutabilmek adına silindirlere sürekli yakıt püskürtüyor. Bu süreçte kompresyon freninden yararlanılamadığı için sürücü yavaşlamak amacıyla sürekli ayak frenine basmak zorunda kalıyor ve bu durum balataların normalden çok daha hızlı aşınmasına sebebiyet veriyor.

ELEKTRONİK ENJEKSİYON VE YAKIT KESME MEKANİZMASI

Yokuşta boşa alma alışkanlığının kökeni, yakıt akışının mekanik olarak sürdüğü eski karbüratörlü motorlara dayanıyor. Yaklaşık 35 yıl öncesine ait bu alışkanlık, günümüz teknolojisinde geçerliliğini yitirmiş durumda bulunuyor. Elektronik kontrol ünitesine (ECU) sahip enjektörlü araçlarda, vites takılıyken sürücünün ayağını gaz pedalından çekmesi halinde sisteme giden yakıt akışı tamamen kesiliyor. Tekerleklerin dönme momenti motoru çevirmeye devam ettiği için araç, viteste iniş yaparken fiilen sıfır yakıt tüketimiyle yol alıyor.

Otomotiv literatüründe manuel şanzımanlara dair merak edilen bir diğer teknik ayrıntıyı ise vites topuzlarında yer alan "G" harfi oluşturuyor. Eski traktör ve ağır ticari araçlarda çoğunlukla "büyükanne vitesi" olarak tanımlanan bu oran, belirli binek otomobillerde de kullanılıyor. Vites kolundaki G harfi, Almancada arazi aracı anlamına gelen "Geländewagen" kelimesinin baş harfini temsil ediyor.

AŞIRI KISA VİTES ORANINA SAHİP ÖZEL MODELLER

Söz konusu özel vites kademesi, süper spor klasmanındaki Porsche 959 modelinde ve dört tekerlekten çekişli Volkswagen T3 Syncro serisinde kendine yer buldu. Bu vitesin temel fonksiyonu, birinci vitesin de altında kalan son derece kısa bir dişli oranı oluşturarak zorlu arazi koşullarında veya dik zeminlerde yüksek çekiş torku sağlamak olarak açıklandı.