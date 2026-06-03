Kazılar, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki Mirow kenti yakınlarında planlanan B198 çevre yolu güzergahında gerçekleştirildi. Yaklaşık iki futbol sahası büyüklüğündeki alanda yapılan çalışmalarda ocak yerleri, pişirme çukurları, seramik parçaları, metal objeler ve günlük yaşama ait çok sayıda kalıntı gün yüzüne çıkarıldı.

800'DEN FAZLA İZ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar, buluntuların büyük bölümünün Geç Tunç Çağı'na, yani yaklaşık MÖ 1100 ile MÖ 550 yılları arasına tarihlendiğini belirtiyor. Kazı alanında ortaya çıkarılan bazı izler ilk bakışta yalnızca toprakta oluşmuş koyu renkli lekeler gibi görünse de, bunların geçmişte insanların yaşadığı, yemek pişirdiği ve çeşitli faaliyetler yürüttüğü alanları işaret ettiği ifade ediliyor.

Arkeologlara göre asıl dikkat çekici nokta, bu kadar yoğun bulgunun yalnızca yol güzergâhı üzerinde tespit edilmiş olması. Çalışmaların kapsadığı alan sınırlı olmasına rağmen yüzlerce kalıntının ortaya çıkması, yerleşimin kazı bölgesinin çok ötesine uzanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

SANILANDAN DAHA BÜYÜK OLABİLİR

Kazılarda bulunan benzer seramikler ve yerleşim izleri, bölgede birbirine bağlı daha geniş bir yerleşim ağının bulunabileceğini düşündürüyor. Araştırmacılar, mevcut kazı alanının yalnızca tarih öncesi yerleşimin küçük bir bölümünü ortaya çıkarmış olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle çevredeki arazilerde yeni araştırmalar yapılması planlanıyor.

Uzmanlar, yapılacak yeni incelemelerle birlikte Mirow çevresindeki yerleşimin boyutunun ve bölgede yaşayan toplulukların günlük yaşamına ilişkin daha fazla bilginin ortaya çıkarılabileceğini ifade ediyor.