Eyyübiye ilçesinde Abdulrezzak Oso (40) yönetimindeki 63 MD 0481 plakalı otomobil, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi çıkışında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol çalışması kapsamında açılan 8 metre derinliğindeki boş kanala düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kazada otomobilde bulunan Ali Gale (45) olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü Oso ise ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gale'nin cenazesi ise ekiplerin yardımıyla kanaldan çıkarıldı.