Fransa'nın Paris yakınlarındaki Puteaux kentinde 1950 yılında yol genişletme çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan Galya dönemine ait altın sikke hazinesi, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Kasım 1950'de yürütülen çalışmalar sırasında işçiler, toprağın altında çok sayıda altın sikkenin bulunduğu bir kap keşfetti. Hazinenin yaklaşık 800 gram ağırlığında olduğu ve yaklaşık 120 altın statere içerdiği kaydedildi.

SİKKELERİN KİME AİT OLDUĞU AÇIKLANDI

Buluntuların büyük bölümünün, bölgede yaşamış Parisii adlı Galya topluluğuna ait altın statere'lerden oluştuğu belirlendi. Sikkelerin çoğunda stilize edilmiş Apollon başı ve diğer yüzlerinde at figürü gibi dönemin Galya sanatına özgü tasvirler bulunuyor.

Puteaux Belediyesi'nin tarih kaynaklarında da 1950'de bölgede Parisii topluluğuna ait yaklaşık 50 altın sikkenin bulunduğu belirtildi. Hazinenin tamamına ilişkin kayıtların ise günümüze eksiksiz şekilde ulaşmadığı ifade edildi.

HAZİNENİN YALNIZCA BİR BÖLÜMÜ İNCELENEBİLDİ

Keşfin ardından sikkelerin bir bölümü farklı kişilerin eline geçti. Dönemin araştırmalarında hazinenin yalnızca yaklaşık yarısının bilimsel olarak incelenebildiği aktarıldı.

Puteaux Hazinesi, tek seferde ortaya çıkarılan Parisii statere'lerinin en büyük topluluklarından biri olarak kabul ediliyor ve Galya dönemindeki para kullanımı hakkında araştırmalara kaynaklık ediyor.