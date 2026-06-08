İngiltere’nin Dover kentinde gerçekleştirilen bir yol yapım çalışması, modern ulaşımla antik tarihi Kelimenin tam anlamıyla alt üst eden bir keşfe sahne oldu. A20 karayolu projesinde çalışan işçiler, modern asfaltın tam 6 metre altında, Bronz Çağı’na ait 3 bin 500 yıllık nadir bir tekne kalıntısı gün yüzüne çıkardı.

Dover Müzesi tarafından detayları paylaşılan bu olağanüstü keşif, modern şehir hayatının hemen altında nasıl bir tarihi mirasın yattığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İKİ FARKLI ÇAĞ AYNI NOKTADA BULUŞTU

Folkestone ile Dover kentlerini birbirine bağlayacak olan A20 karayolu inşaatında çalışan işçiler, kazı çalışmaları sırasında alışılmadık bir derinlikte ahşap parçalarına rastladı. Arkeologların incelemesi sonucunda, sıradan bir kalıntı olduğu düşünülen yapının, günümüzden 3 bin 500 yıl öncesine ait ve büyük bir kısmı korunarak bugüne ulaşmış dünyanın en eski teknelerinden biri olduğu anlaşıldı.

Uzmanlar, üstte modern araç trafiği akarken, hemen altında antik dönemin denizcilik teknolojisinin binlerce yıl boyunca bozulmadan saklanmış olmasını büyüleyici bir kontrast olarak değerlendiriyor.

METAL YOK, MAKİNE YOK

Dover Müzesi uzmanları, teknenin yapım tekniğinin dönemine göre büyük bir mühendislik başarısı olduğunu belirtiyor. "Dikilmiş meşe" tekniğiyle üretilen teknede hiçbir metal çivi veya endüstriyel bağlayıcı kullanılmadı. Dayanıklı meşe kalaslar, üzerlerinde açılan deliklerden geçirilen sert bitki lifleriyle adeta bir kumaş gibi birbirine dikilerek birleştirildi. Uzmanlar, endüstriyel süreçlerin ve makinelerin olmadığı bir dönemde, tamamen el işçiliği ve pratik bilgiyle akıntıya karşı koyabilecek böyle bir yapının inşa edilmesini "antik mühendislik harikası" olarak tanımlıyor.

DENİZDEN UZAKTA BİR TEKNE

Keşfi ilginç kılan bir diğer unsur ise teknenin bulunduğu konum oldu. Bugün deniz kıyısından ve su hatlarından uzak, tamamen karasal bir yol ağının altında bulunan teknenin neden orada olduğu sorusuna uzmanlar şu yanıtı veriyor:

"Yüzyıllar boyunca nehir yatakları, sulak alanlar, çamur ve tortu katmanları zamanla kuruyarak katı toprağa dönüşür. Dover'daki bu alan da binlerce yıl önce denizcilik ve ulaşım için kullanılan aktif bir su havzasıydı. Zamanla üzerini örten toprak tabakası tekneyi korudu, ardından şehir büyüdü ve bugün arabaların geçtiği asfalt bu tarihin üzerine serildi."

Bu keşif, Dover bölgesinin sadece günümüzde değil, bundan 3 bin 500 yıl önce de çok önemli bir lojistik ve stratejik merkez olduğunu kanıtladı. Bronz Çağı topluluklarının su yollarını kullanarak ticaret yaptığını, nesneleri taşıdığını ve gruplar arası temas kurduğunu gösteren bu tekne, Dover'ın modern yollardan çok önce de bir "hareketlilik ve ulaşım coğrafyası" olduğunu tescilledi.