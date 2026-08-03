Mutlak butlan kararıyla yeni yönetimin geldiği CHP’den ayrılan YENİ Parti, yol haritasını şekillendiriyor. 90 arkadaşıyla birlikte YENİ Parti’yi kuran Özgür Özel, CHP’de “Yenilgiye alışmış bir siyaset’’ olduğunu belirterek “Birlikte yeni bir yola çıktık’’ dedi.

YENİ Parti, Meclis kapanıktan sonra yollara çıkacak, mitingler başlayacak. YENİ Parti lideri Özgür Özel miting takvimi yaparken, “Bize saldırı 31 Mart 2024’te başladı. Çünkü 1. parti olduk, kurulduğu günden beri AKP’yi ilk kez biz yendik’’ dedi. Üsküdar’ın ardından Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da tutuklanırken, tutuklu başkan sayısı 30’a çıktı. Özel mitinglerde halktan destek isteyecek ve erken seçim ile bir an önce sandığın getirilmesini isteyecek. Özel yakın çevresine yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

“Bize karşı saldırı 31 Mart 2024 günü başladı çünkü AKP’yi yendik, 1. parti olduk, bunu hazmedemediler, kurulduğu günden beri AKP’yi ilk kez biz yendik. Türkiye’nin yüzde 65 nüfusuna hizmet etme yetkisi aldık ve bu nedenle 31 Mart 2024 gününden beri saldırı altındayız. Operasyonlarla, tehditlerle, şantajlarla saldırı altındayız.”

Binanın tabelası asıldı

Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti, genel merkez binasına tabelasını astı.

Gelecek Partisi’nin daha önce kullandığı 4 katlı bina, parti çalışmalarına uygun olduğu için tercih edilmişti.

CHP Genel Merkezi’ne 2 kilometre mesafedeki Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki bina İYİ Parti ve DEVA Partisi genel merkezlerine bir kaç yüz metre mesafede bulunuyor.